Depois da ameaça na época passada, o Leeds está a fazer tudo para não falhar em 2020. A equipa idealizada pelo génio de Marcelo Bielsa venceu neste domingo em Swansea e está a apenas quatro pontos (no máximo) de subir à Premier League, a três jornadas do fim do Championship.



No sul do País de Gales, o único golo da partida apareceu aos 89 minutos e foi marcado por, ironia das ironias, um antigo jogador do Swansea. Pablo Hernandez aproveitou um cruzamento de Luke Ayling e bateu o guarda-redes Freddie Woodman. Tudo resolvido no Liberty Stadium em cima do apito final.



Bielsa voltou a apostar no português Hélder Costa e só o substituiu no período de descontos, já para queimar tempo. O Leeds tem agora três pontos de avanço sobre o WBA e seis sobre o Brentford, terceiro classificado.



16 anos depois da última presença na Premier League (desceu em 2004), o histórico emblema de Elland Road está muito, muito perto de voltar à piscina dos maiores. A obra-prima de Marcelo Bielsa merece a distinção. O Leeds foi campeão inglês em 1969, 1972 e 1992.