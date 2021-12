Arrepiante. Assim se pode descrever o momento vivido nas bancadas dos estádios de West Ham e Coventry nos jogos deste sábado.

À semelhança do que acontecerá ao longo do dia, com outros clubes ingleses, os adeptos nas bancadas prestaram tributo a Arthur Labinjo-Hughes, criança de 6 anos que em 2020 morreu vítima de maus tratos.

A sentença foi conhecida na sexta-feira, com a madasta a ser condenada a 29 anos de prisão e o pai a 21 anos, e desde então foi lançado o apelo para que nesta jornada os adeptos mostrassem a sua sentida homenagem ao jovem que era fã do Birmingham City.

Foi assim nos jogos que já se iniciaram neste sábado: tanto no dérbi de Londres, entre West Ham e Chelsea, como na receção do Coventry ao West Bromwich Albion, para o Championship.