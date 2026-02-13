Adeptos do Hull detidos durante o jogo com o Chelsea por cânticos homofóbicos
Autoridades intervieram nas bancadas do MKM Stadium após avisos sonoros para que cessassem os insultos
Autoridades intervieram nas bancadas do MKM Stadium após avisos sonoros para que cessassem os insultos
O Hull City, que esta sexta-feira recebeu o Chelsea para a Taça de Inglaterra, confirmou a detenção de adeptos afetos ao clube que entoaram cânticos discriminatórios durante o encontro.
A situação obrigou à reprodução, em mais do que uma ocasião, de um aviso, através do sistema sonoro do MKM Stadium, no qual se pedia aos adeptos para pararem com os insultos, lembrando-os que o sistema de videovigilância seria utilizado para se encontrar os seus autores.
Durante a segunda parte, as forças policiais presentes no estádio detiveram algumas pessoas, presumivelmente autoras dos insultos.
O Hull lembra que «qualquer cântico de natureza homofóbica, racista ou discriminatória é totalmente inaceitável e não será tolerado dentro do estádio».
«Qualquer adepto que for apanhado a ter um comportamento desse género enfrentará consequências sérias, incluindo a expulsão imediata do estádio, a possibilidade de proibição de entrada em estádios e ainda um eventual processo criminal», tinha avisado o clube, que compete no Championship, antes da partida.
No final do encontro, o treinador do Chelsea, Liam Rosenior, considerou que «qualquer discurso discriminatório é inaceitável», enquanto o seu homólogo no Hull, Sergej Jakirovic, sublinhou que «os estádios não são locais para este tipo de atitudes, razão pela qual houve detenções».