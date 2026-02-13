O Hull City, que esta sexta-feira recebeu o Chelsea para a Taça de Inglaterra, confirmou a detenção de adeptos afetos ao clube que entoaram cânticos discriminatórios durante o encontro.

A situação obrigou à reprodução, em mais do que uma ocasião, de um aviso, através do sistema sonoro do MKM Stadium, no qual se pedia aos adeptos para pararem com os insultos, lembrando-os que o sistema de videovigilância seria utilizado para se encontrar os seus autores.

Durante a segunda parte, as forças policiais presentes no estádio detiveram algumas pessoas, presumivelmente autoras dos insultos.

O Hull lembra que «qualquer cântico de natureza homofóbica, racista ou discriminatória é totalmente inaceitável e não será tolerado dentro do estádio».

«Qualquer adepto que for apanhado a ter um comportamento desse género enfrentará consequências sérias, incluindo a expulsão imediata do estádio, a possibilidade de proibição de entrada em estádios e ainda um eventual processo criminal», tinha avisado o clube, que compete no Championship, antes da partida.

No final do encontro, o treinador do Chelsea, Liam Rosenior, considerou que «qualquer discurso discriminatório é inaceitável», enquanto o seu homólogo no Hull, Sergej Jakirovic, sublinhou que «os estádios não são locais para este tipo de atitudes, razão pela qual houve detenções».