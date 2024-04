Fábio Carvalho esteve em destaque esta quarta-feira, depois de marcar e assistir na vitória do Hull City sobre o Coventry, em jogo da segunda divisão inglesa.

Quando o relógio bateu a meia hora de jogo, o português fez uma assistência para o golo de Jaden Philogene, que rematou à baliza e viu um enorme ‘frango’ do guarda-redes do Coventry.

Jaden Philogene-Bidace

Coventry City 0-1 Hull City

pic.twitter.com/8dZfJvAzKb — Goals Galore (@GoalsGalorecom) April 24, 2024

Kasey Palmer empatou aos 36 minutos, mas Fábio Carvalho voltou a colocar o Hull City na liderança cinco minutos depois, através da marcação de uma grande penalidade.

🚨🚨| GOAL: FABIO CARVALHO SCORES!!!



Coventry 1-2 Hull City



pic.twitter.com/qTiTXarB0B — Transfer Sector (@TransferSector) April 24, 2024

Bobby Thomas voltou a empatar, aos 58 minutos, mas aos 78m Ohio marcou e garantiu os três pontos.

Com esta vitória, o Hull City está em sétimo lugar, com 69 pontos, a três dos lugares de playoff de subida à Premier League, enquanto que o Coventry está em oitavo, com 63.