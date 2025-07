É oficial! Igor Jesus é jogador do Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo e assinou um contrato até 2029.

Proveniente do Botafogo, recentemente eliminado nos «quartos» do Mundial de Clubes, o avançado brasileiro custou cerca de 11,5 milhões de euros e prepara-se para uma estreia na Europa.

Formado no Coritiba, clube pelo qual se estreou a sénior, o futebolista de 24 anos já representou também o Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e o Botafogo. Em 2025 fez nove golos e uma assistência em 28 jogos pelos brasileiros.

«Estou muito feliz por fazer parte desta nova história, especialmente num clube como o Nottingham Forest. Não precisei pensar duas vezes antes de aceitar esta oferta. Aceitei com entusiasmo o projeto que me enviaram. Estou muito feliz por vir e espero fazer um ótimo trabalho», disse o jogador aos canais oficiais do clube.