Vítor Matos voltou a sair derrotado, no segundo jogo, ao comando do Swansea. A formação orientada pelo técnico português perdeu na visita ao West Brom (3-2), após reviravolta no segundo tempo.

O Swansea entrou melhor na partida. Apontou o primeiro golo aos 12 segundos e aos dez minutos já vencia por 2-0, com o português Gonçalo Franco a assistir para os dois golos.

 

 

Sem mais alterações no marcador, as equipas recolheram aos balneários com o grupo visitante a vencer com uma vantagem confortável. No entanto, no segundo tempo, o cenário mudou por completo.

O West Brom reduziu aos 47 minutos, com um golo de Aune Heggebo, que cinco minutos depois bisou e estabeleceu a igualdade no marcador. 

A equipa da casa virou o resultado já nos instantes finais, com Jayson Molumby a fazer o 3-2 aos 85 minutos e a garantir que os três pontos ficavam em West Bromwich.

 

 

Esta foi a quinta derrota consecutiva do Swansea na Liga escocesa. A equipa orientada por Vítor Matos ocupa a 21.ª posição na tabela classificativa, a última acima da zona de despromoção, enquanto o West Brom é 12.º classificado.

