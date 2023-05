«Sinto que completei o futebol. Já me posso retirar este verão. Tive momentos altos e momentos baixos, mas acreditei e aqui estou, um jogador da Premier League.»

Foram estas as palavras de Pelly Ruddock Mpanzu no passado sábado, minutos depois de o Luton ter vencido «o jogo mais valioso do mundo» e ter garantido a subida à Premier League.

O topo aí está, mas Pelly Ruddock, é preciso reconhecer, passou realmente por muitos altos e baixos para chegar onde está agora.

Pelly Rudock Mpanzu nasceu em Hendon, um subúrbio da cidade de Londres, há 29 anos, mas é internacional pela República Democrática do Congo desde 2021. Começou a jogar futebol no Borewah Wood, mas em 2010/11 mudou-se para o West Ham, onde completou a formação.

(Getty Images)

Nos hammers, no entanto, não teve a história que certamente desejaria e foi emprestado ao Luton no final de 2013. Começava aí a história.

No Luton: chegar, ver e... vencer

Nos The Hatters teve outra sorte: foi feliz na segunda metade da época 2013/14 e no verão de 2024 mudou-se em definitivo para o clube que militava... na quinta divisão inglesa, a liga não profissional mais alta do futebol inglês.

Em 13/14, aliás, Pelly Rudock festejou logo a primeira subida ao Luton – e a conquista do campeonato –, na altura à League Two. O mito talismã começava aí.

(Getty Images)

O futebolista de 29 anos esteve quatro anos na quarta divisão inglesa, sempre a ser opção regular, antes de festejar, em 2019, a subida à League One. Mais um degrau ultrapassado.

Na terceira divisão, a estadia foi curta e com direito a um bónus: o campeonato ganho, numa temporada em que o médio fez cinco golos e cinco assistências 52 jogos – a mais prolífera da carreira.

História feita

Um degrau separava Pelly Rudock do sonho da Premier League, e foram precisos quatro anos para esse dia chegar, no tal passado sábado, em que o Luton bateu o Coventry nos penáltis e o internacional congolês fez história: tornou-se no primeiro jogador a subir da quinta divisão inglesa à Premier League com o mesmo clube. Para os The Hatters, era a confirmação de um regresso à ribalta do futebol inglês, 21 anos depois.

Daí as tais palavras, na brincadeira, de que já podia retirar-se. A história está feita, e esta é das boas.