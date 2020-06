O Liverpool sagrou-se campeão inglês, 30 anos depois, e o feito levou a que até Gary Neville vestisse a camisola da equipa dos Reds.

Tudo porque o lateral, antiga lenda do Manchester United, perdeu a aposta com o seu colega comentador na Sky Sports Jamie Carragher, ex-glória do Liverpool.

Cedendo à habitual boa disposição entre ambos os antigos internacionais ingleses, mal a equipa de Jurgen Klopp se sagrou campeã inglesa, Carragher publicou nas suas redes sociais a foto do companheiro de TV com a camisola do Liverpool e uma garrafa de champanhe.

Será que também comemorava a derrota do rival Manchester City?