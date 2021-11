Lenda do Manchester United, Rio Ferdinand é voz assídua sobre o universo dos red devils e, naturalmente, não escondeu o desagrado com a derrota frente ao Manchester City.

O antigo defesa-central foi comentando as incidências da partida nas redes sociais e, já depois de agradecer a De Gea pelos remates defendidos, chamou à atenção para um dado, no mínimo, curioso.

«O Manchester United fez mais remates contra a baliza do De Gea do que contra a de Ederson [guarda-redes do City]», escreveu.

Utd have had more shots against de gea than against ederson… This can’t be real!