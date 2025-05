O Manchester City empatou este sábado na visita ao terreno do Southampton, por 0-0. Após o encontro, Rúben Dias, internacional português, deixou várias críticas ao anti-jogo dos adversários e ao «relvado seco» do St Mary's.

Ora, estes comentários não foram muito apreciados pelo Southampton e nas redes sociais, o tratador do relvado do clube, Steve New, respondeu à letra.

«Rúben Dias, olha só a areia. E a rega esteve ligada desde manhã, antes do aquecimento, antes do jogo e durante todo o intervalo. Eu respeito as tuas habilidades no futebol, mas não sabes nada sobre ser jardineiro», escreveu nas redes sociais.

⁦@rubendias⁩ look at all the sand. And the irrigation was on early morning, pre warm up, pre game and for the whole of half time. I respect your football abilities but you know nothing about being a grounds person. #SaintsFC pic.twitter.com/6f7KsCvdKB