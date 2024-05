A vitória do Manchester City em casa do Tottenham deu aos citizens a vantagem na corrida ao título da Premier League à entrada para a última jornada, mas não só: confirmou também o regresso do Aston Villa à Liga dos Campeões.

41 anos depois, os villans vão voltar a jogar a Prova Milionária, a qual venceram precisamente um ano antes, na época 1981/82.

De resto, é a primeira vez que o clube de Birmingham vai jogar a competição no formato Champions League e não Taças dos Campeões Europeus.

Ora, o Villa festejou já esta noite esse apuramento porque garantiu o quarto lugar do campeonato inglês: o Tottenham ainda tinha hipóteses de lá chegar, goradas com a tal derrota desta noite na receção ao City.

A comitiva do Aston Villa assistiu ao jogo junta e, logo após o apito final, celebrou o feito, conforme o clube divulgou nas redes sociais.