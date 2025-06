David Beckham vai finalmente ser armado Cavaleiro de Inglaterra. Segundo a imprensa inglesa, o antigo jogador de futebol vai receber a distinção aquando das celebrações do aniversário do Rei Carlos III, na próxima semana e irá passar a colocar «Sir» antes do seu nome, já Victoria, a sua esposa, vai passar a chamar-se «Lady Beckham».

Ex-estrela de Inglaterra e do Man. United já aguardava pelo título há vários anos. Esteve perto em 2011 depois de ter ajudado a «levar» os Jogos Olímpicos para Londres no ano seguinte, no entanto, foi apanhado num esquema de evasão fiscal e foi impedido pelo Comité de Honra.

Beckham é embaixador da The King's Foundation e desde 2005 que atua como embaixador da UNICEF, dedicando uma parte significativa da sua vida a auxiliar crianças em situação de vulnerabilidade. Em 2003 recebeu uma medalha da Ordem do Império Britânico.

O antigo jogador retirou-se em 2013 depois de passagens de grande nível pelo Man. United, Milan e Real Madrid. Despediu-se dos relvados nos Estados Unidos, ao serviço do LA Galaxy.