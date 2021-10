Pep Guardiola assume que não entende a frustração de Raheem Streling pela pouca utilização no Manchester City e, quando foi desafiado a colocar-se no lado do jogador, o treinador disse que não podia, uma vez que quando jogava, no Barcelona, era sempre titular.

O treinador já tinha reagido às queixas do seu jogador, dizendo que «quem não joga tem de falar em campo», mas quando a pergunta foi feita no sentido em como reagiria se estivesse no lugar de Sterling, Guardiola sorriu e disparou.

«Eu fui um jogador excecional, nunca estava no banco, estava sempre a jogar, portanto não posso responder a essa pergunta», destacou sorridente ao mesmo tempo que piscava um olho.

O jornalista ainda tentou insistir, mas o técnico catalão, sempre a sorrir, respondeu por cima. «Eu era mesmo bom, tu és muito novo, não te deves lembrar, não me deves ter visto jogar. Era muito bom», acrescentou ainda a coçar a cabeça e com um sorriso carregado de ironia.

Ora veja: