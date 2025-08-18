O homem de 47 anos que tinha sido detido devido a alegados insultos racistas a Semenyo no Liverpool-Bournemouth da passada sexta-feira foi libertado esta segunda-feira, sob fiança, informou a polícia de Merseyside.

Num comunicado da força policial, o adepto do Liverpool fica sem poder assistir a nenhum jogo de futebol no Reino Unido bem como não se pode aproximar a menos de uma milha de um estádio de futebol.

De recordar, o jogo entre os reds e os cherries foi interrompido à passagem do minuto 30 devido a insultos racistas contra o jogador do Bournemouth, Antoine Semenyo.

Leia aqui o comunicado da polícia de Merseyside:

«Podemos confirmar que um homem foi libertado sob fiança após ter sido detido na sequência de denúncias de insultos racistas dirigidos ao jogador do Bournemouth Antoine Semenyo.

Um homem de 47 anos, natural de Liverpool, foi detido no sábado, 16 de agosto, sob suspeita de ter cometido um crime contra a ordem pública com agravante racial. O sujeito foi libertado sob fiança com condições, que incluem não assistir a nenhum jogo de futebol regulamentado no Reino Unido e não se aproximar a menos de uma milha de um estádio de futebol designado.

A investigação sobre o incidente, que ocorreu durante um jogo da Premier League entre o Liverpool e o Bournemouth em Anfield na sexta-feira, 15 de agosto, continua em andamento e continuamos a trabalhar em estreita colaboração com o clube».