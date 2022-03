O Manchester City anunciou que o adepto que levou à interrupção do dérbi com o United, este domingo, já foi transportado para o hospital.

O City já vencia por 2-1 quando, aos 35 minutos, se gerou um burburinho nas bancadas. Um adepto que estava por trás da baliza de De Gea, no Etihad Stadium, sentiu-se mal e terá mesmo perdido os sentidos.

Os adeptos conseguiram chamar a atenção dos jogadores para a situação e estes, por sua vez, avisaram o árbitro Michael Oliver que, de imediato, interrompeu o jogo. Logo a seguir, foram acionados os serviços de emergência e o adepto recebeu assistência logo ali nas bancadas, recuperando os sentidos.

O jogo foi reatado ao fim de três minutos e o referido adepto, segundo avisou agora o City, já foi encaminhado para um hospital.

Manchester City can confirm that a fan who collapsed during the match has now been taken to hospital. We send our best wishes for a speedy recovery. 💙#ManCity