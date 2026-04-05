A goleada do Manchester City frente ao Liverpool (4-0), nos quartos de final da Taça de Inglaterra, trouxe mais do que a passagem à fase seguinte dos citizens. No final da partida, e com Pep Guardiola ausente devido a castigo, foi Pep Lijnders quem deu a cara, e acabou por abrir a porta a um possível adeus de Bernardo Silva no final da temporada.

O internacional português, de 31 anos, termina contrato no verão e continua sem renovar, estando a ser associado a vários destinos, entre eles clubes de topo. Questionado sobre o impacto de uma eventual saída, Lijnders foi claro ao sublinhar a importância do médio.

«Não se substitui o Bernardo com um jogador. Tens de mudar muitas coisas. Jogadores com estas características simplesmente não existem», começou por dizer o técnico.

O adjunto dos citizens detalhou ainda o papel determinante do português na dinâmica da equipa britânica.

«A forma como controla os jogos, como se movimenta, como recebe a bola, como lidera e encontra soluções… tudo isso faz dele um jogador único», acrescentou.

Nesse sentido, explicou que o clube não procurará uma réplica direta no mercado.

«Nunca se procura um substituto igual. O que se procura é alguém que ajude a equipa a crescer e que encaixe na ideia coletiva. Depois, esperamos também que os jovens da academia possam dar esse passo em frente», disse Lijnders.

Ainda assim, o técnico neerlandês não escondeu que a ausência de Bernardo teria um impacto profundo no rendimento da equipa orientada por Guardiola.

«Quando ele não joga, já se sente a falta num jogo… imagina ao longo de uma época inteira. Vai ser difícil», admitiu.

As palavras ganham ainda mais peso tendo em conta o estatuto do português no plantel, onde é uma das figuras mais influentes desde que chegou em 2017, proveniente do Mónaco.

Numa fase decisiva da temporada, com o Manchester City ainda em várias frentes, o adjunto de Guardiola acabou por adotar um tom quase de despedida, reforçando a ideia de que o ciclo pode estar próximo do fim.

«Toda a boa história tem um fim. Espero que ele aproveite estes últimos meses, faltam cerca de seis semanas, e tenha a despedida que merece. Ele merece toda essa atenção», concluiu.