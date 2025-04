Marco Silva continua a fazer um bom trabalho ao serviço do Fulham, clube britânico que representa há quatro temporadas, desde que se juntou em julho de 2021.

Esta temporada, em nono lugar da Liga inglesa e apesar da derrota frente ao Bournemouth na última jornada que dificultou a chegada aos lugares europeus, o técnico português chamou a atenção de Tony Khan, filho do presidente do clube londrino e atual vice-presidente do Fulham.

«Estamos a fazer uma época fantástica. Temos uma grande equipa, temos um grande treinador com Marco Silva e temos um grande plantel», começou por dizer Khan em declarações à BBC Radio London.

«Temos tantos jogadores fantásticos, um grande balneário, pessoas fantásticas dentro e fora do campo. E temos os melhores adeptos. É um momento muito emocionante em Craven Cottage e em todos os nossos jogos. A equipa fez uma excelente época e todos estão muito orgulhosos dela e ansiosos pelo início da época», referiu ainda.

Tony Khan, deixou ainda um desejo de continuidade de Marco Silva, chegando a afirmar que pretende ficar com o treinador português «para sempre».

«O Marco é um ativo enorme para o Fulham. Ele é uma pessoa fantástica e é muito importante para o clube de futebol. Tem uma excelente relação com o meu pai e comigo, e nós adoramos o Marco e queremos que ele fique no Fulham para sempre. Ele faz parte do que temos preparado para o futuro e para o presente, é um grande homem», concluiu.

Esta temporada, Marco Silva já realizou 38 jogos para todas as competições alcançando 16 vitórias, 11 empates e outras tantas derrotas. O treinador de 47 anos conquistou ainda a segunda divisão inglesa na época 2021/22.