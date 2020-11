Jack Wilshere, à procura de um novo clube depois de ter deixado o West Ham este verão, revelou que nunca aceitaria um convite para rumar ao Tottenham, ainda que seja um admirador confesso de José Mourinho.

«Eu adoro o Mourinho, acho que é um treinador inacreditável… Mas não o podia fazer», começou por dizer o internacional inglês em declarações ao Super 6 Podcast.

Formado no Arsenal, o médio que se estreou pela equipa dos gunners aos 16 anos, confessou ter saído a bem do emblema londrino e, por isso, não era capaz de jogar no rival.

«Eles não me aceitariam! Mas também acho que não conseguia. Não é como se o Arsenal se tivesse livrado de mim ou se me tivesse expulsado e como se existisse algum ressentimento. Eles [Arsenal] ofereceram-me um acordo e eu quis tentar outra coisa. Sou um homem do Arsenal», acrescentou ainda.