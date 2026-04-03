A polémica em torno de Enzo Fernández continua a marcar a atualidade do Chelsea, com o agente do médio argentino a contestar duramente a suspensão de dois jogos aplicada pelo clube.

Em declarações ao The Athletic, Javier Pastore mostrou-se surpreendido com a decisão, considerando que o jogador foi penalizado sem motivo válido.

«O Enzo não percebeu a situação. Aceitou porque é um profissional exemplar, mas não entendemos o castigo», começou por afirmar.

O empresário garante que toda a polémica resulta de «uma má interpretação das palavras do jogador», que apenas respondeu a uma pergunta sobre cidades onde gostaria de viver no futuro.

«Ele nunca mencionou qualquer clube nem disse que queria sair do Chelsea. Falou de Madrid como cidade, pela língua, pela cultura, algo natural para um argentino», explicou, reforçando que «não houve qualquer falta de respeito», referiu.

Pastore revelou ainda que foi informado pelo clube antes da decisão, mas sem espaço para diálogo.

«Responderam-me e depois nunca mais disseram nada. Parece que a decisão já estava tomada», apontou.

O agente vai mais longe e considera que a suspensão prejudica o clube numa fase decisiva da época.

«É um castigo completamente injusto, sobretudo quando o Chelsea luta pela qualificação para a Liga dos Campeões e ele é um dos jogadores mais importantes da equipa», sublinhou.

Outro dos temas abordados pelo agente do campeão do Mundo argentino foi a renovação contratual. Pastore confirmou que existiram conversas, mas sem acordo.

«Falámos em dezembro e janeiro, mas os termos não eram justos para o jogador. Pelo nível que tem hoje, merece mais. [...] Depois do Mundial vamos voltar a reunir. Se não houver acordo, vamos explorar outras opções», atirou.

Ainda assim, o agente garante que Enzo Fernández está focado e comprometido com o clube londrino.

«Ele é um líder no balneário, está feliz do ponto de vista desportivo e quer continuar a dar tudo. [...] Quer pedir desculpa se alguém se sentiu ofendido, mas reforça que nunca falou em sair. Foi uma interpretação dos media», concluiu Pastore.

De recordar, Enzo Fernández confessou que gostaria de viver em Madrid, numa altura em que circulam rumores sobre um eventual interesse dos Merengues na sua contratação. Posteriormente, Rosenior, treinador do Chelsea, acabou por suspender o médio argentino por dois jogos.