Jürgen Klopp foi eleito na passada segunda-feira como melhor treinador da temporada em Inglaterra pelos seus pares e recebeu uma felicitação especial da parte de Alex Ferguson que revelou que o treinador alemão o acordou às 3h30 da manhã para lhe anunciar que tinha sido campeão.

«Jürgen foste fantástico. Costumo falar do Leeds que teve de esperar 16 anos no Champioship [foi agora promovido], mas o Liverpool teve de esperar 30 anos depois de ter ganho o último campeonato, incrível», começar por destacar o treinador escocês numa menagem dirigida a Klopp difundida pela Sky Sports.

«Acho que o prémio foi mesmo merecido. O nível e as exibições da tua equipa foram sensacionais. A tua personalidade atravessou todos os setores do clube. Foi uma prestação assombrosa. Perdoou-te por me teres acordado às três e meia da manhã para me dizeres que tinhas ganho o campeonato. Muito obrigado. De qualquer forma, mereceste totalmente o prémio», destacou ainda a lenda do Manchester United.