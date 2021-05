Alisson Becker, guarda-redes brasileiro que marcou o golo da vitória do Liverpool sobre o West Bromwich Albion por 2-1 com um golpe de cabeça já em tempo de compensação, dedicou o golo ao pai e não conteve as lágrimas no final do jogo.

«Estou demasiado emocionado. Nos últimos meses, com tudo o que me aconteceu, à minha família... O futebol é a minha vida, jogo-o desde que me lembro com o meu pai. Gostava que ele tivesse estado cá para ver. Tenho a certeza que ele está a comemorar com Deus ao lado dele», disse à Sky Sports.

Recorde-se que o pai de Alisson e de Muriel Becker, guardião que passou pelo Belenenses, faleceu em fevereiro deste ano, vítima de afogamento enquanto pescava numa barragem.

«Fui um sortudo e sinto-me abençoado por ter marcado este golo. Há coisas que não conseguimos explicar na vida. Para mim, a única razão para que elas aconteçam é Deus. Deus pôs a mão dele na minha cabeça hoje. Fui abençoado», acrescentou.

O golo de Alisson - o primeiro da carreira - permite aos Reds manterem-se na luta por um lugar de acesso à Liga dos Campeões. O guardião do Liverpool explicou o que lhe passou pela cabeça quando decidiu ir até à área contrária. «Olhei para o banco e ninguém me chamou. Depois, foi o ‘timing’ perfeito, o cruzamento foi ótimo e tentei acertar-lhe. (...) Às vezes pratico os cabeceamentos nos treinos. Nos cantos estamos a esperar pela nossa vez e cabeceamos quando a bola vem ter connosco. Mas é só para me divertir. Não o faço para o fazer nos jogos», referi ainda.