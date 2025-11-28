Ruben Amorim projetou esta sexta-feira o duelo frente ao Crystal Palace com um discurso firme: não há desculpas, nem para o momento recente, nem para a campanha europeia. O técnico do Manchester United reconheceu frustração pelos pontos perdidos, mas garantiu que a equipa tem de reagir já no próximo jogo.

«No nosso clube não há desculpas. No ano passado tínhamos de ganhar sempre, este ano é igual. Se olhar para os jogos, devíamos ter mais pontos, porque tivemos vantagem e controlo em várias partidas. Perder esse controlo é muito frustrante, sobretudo o último jogo», assumiu.

Amorim descreveu os últimos dias como emocionalmente exigentes, mas considera que isso faz parte da exigência dos red devils.

«Foi uma semana muito dura, como deve ser depois de uma derrota. Mas temos de recomeçar. O processo continua, tudo pode mudar muito rápido nesta liga. Agora é focar no próximo jogo», afirmou.

Questionado sobre um eventual nervosismo no grupo, o treinador reconheceu que a equipa precisa de assumir a pressão.

«Temos de sentir a urgência de ganhar. Sabemos o que acontece no clube quando não vencemos. Podemos jogar melhor, e naquele jogo devíamos ter ganho. Não podemos mudá-lo, mas podemos focar-nos no próximo», referiu o técnico português.

Sobre as lesões no plantel dos red devils, Ruben Amorim confirmou que Matheus Cunha pode estar perto do regresso, já o avançado Sesko e o defesa Maguire não voltarão tão cedo aos relvados.

«Sesko vai precisar de mais tempo, o Harry [Maguire] também. O Matheus espero tê-lo no jogo seguinte, mas não neste», confirmou Amorim.

O Manchester United tem sentido mais problemas nos jogos fora, algo que o treinador de 40 anos quer corrigir rapidamente.

«Precisamos de mostrar aos jogadores porque é que perdemos o controlo frente ao Forest ou ao Tottenham. Estávamos em posição de ganhar esses jogos. Pequenos detalhes mudam tudo. Em casa a intensidade é maior, e senti que no último jogo não esteve ao mesmo nível», atirou, refutando ainda qualquer comparação com o Crystal Palace, o próximo adversário.

«Jogamos de forma diferente. É um clube diferente, num momento diferente, e estão a fazer as coisas melhor do que nós. Mas não se pode dizer que todos os 4-3-3 são iguais. Defendemos em espaços diferentes e atacamos de forma diferente».

O técnico falou também das alas e da necessidade de ajustar o perfil dos jogadores às exigências do sistema, recordando o último jogo em que o Man. United perdeu com o Everton por 1-0.

«Precisamos de tempo para melhorar as características da equipa. No último jogo, contra dez, devíamos ter tido mais qualidade para mudar o jogo para o outro lado com o pé certo. Não somos ainda o encaixe perfeito para jogar desta forma, mas com tempo vamos lá».