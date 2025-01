Ruben Amorim acredita que a receção ao Southampton, marcada para esta quinta-feira, é mais importante que o empate com o Liverpool e o apuramento na Taça frente ao Arsenal.

«Para mim é mais importante. Vamos contar com mais jogadores do que nos últimos dois jogos. Posso dizer que é um jogo muito, muito importante para mim e para o clube», começou por dizer o treinador do Man. United à TNT Sports.

Com o objetivo de garantir os três pontos na 21.ª jornada da Premier League, o treinador português assegurou que a equipa vai dar tudo contra o lanterna vermelha.

«Sei que a jogar em casa o ambiente será diferente. Eles vão pedir coisas diferentes dos jogadores e o espaço será maior para defender. Estamos preparados para isso. Também temos que jogar melhor com a bola. Contra o Liverpool, foi 50/50, mas esperámos pelo jogo e construímos a partir disso», partilhou.

"Este jogo será um pouco diferente, mas o que quero é o mesmo compromisso. Podemos jogar um tipo diferente de jogo, mas o mesmo comprometimento é a coisa mais importante para mim», acrescentou.

No cargo desde novembro, Amorim já arrecadou cinco vitórias, seis derrotas e dois empates, mas confessou que as dificuldades que sente em Old Trafford também sentiu em Alvalade.

«O lado bom é que eu tinha este processo no meu antigo clube. Tudo é diferente, a pressão, os jogadores, a liga, mas o processo é o mesmo. Sabes que tipo de passos tens de dar», afirmou o antigo treinador do Sporting.

«Claro que não controlamos os resultados, mas até agora foi tudo como esperava. Isso é bom porque realmente sei o que estamos a fazer. Precisamos de estar realmente calmos em todos os momentos, mas para mim o mais importante é ter compromisso na forma como encaramos os jogos», concluiu.

O Man. United de Ruben Amorim recebe esta quinta-feira o Southampton, às 20h. poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.