Peter Schmeichel, lenda do Manchester United, lamentou, em entrevista ao The Guardian, que o momento vivido pelo clube inglês tem vindo a piorar de ano para ano.

«Claro que dói. Lentamente, ano após ano, temos vindo a piorar um pouco e temos tido muitos treinadores, mas sem qualquer liderança lá de cima. Tive especial pena do Ole [Gunnar Solskjær]. Ele podia ter feito um trabalho mais longo se tivesse tido ajuda lá de cima, o que não aconteceu», começou por dizer o antigo guarda-redes dinamarquês.

Desde a chegada de Amorim ao Manchester United, a equipa apenas venceu nove jogos em 21 realizados. No entanto, os resultados obtidos não fazem tremer a convicção de Schmeichel de que Amorim é um «líder forte».

«Gosto muito do Ruben [Amorim]. É a primeira vez que tenho a certeza de que temos o homem certo. Ele sabe o que quer. As suas capacidades de comunicação são ótimas e é corajoso. Responde a todas as perguntas e é um líder muito forte. É disso que precisamos», acrescentou.

Apesar de reconhecer as dificuldades do plantel atual, Schmeichel defendeu a coerência de Amorim em manter o estilo de jogo.

«Ele mantém-se fiel ao que sabe. Mas o verdadeiro problema é que o plantel é muito caro e muitos jogadores têm salários elevados. É quase impossível mexer no plantel», explicou.

O antigo guardião, que chegou a atuar pelo Sporting, de 1999 a 2001, comparou ainda a situação atual do treinador português com a de Alex Ferguson nos anos 80.

«A situação assemelha-se à do final dos anos 80, quando Sir Alex chegou com um projeto muito claro. Na altura, pessoas importantes da direção, como Maurice Watkins e Martin Edwards, disseram-me que o seu emprego nunca esteve em perigo, porque sabiam exatamente o que ele estava a fazer e o que estava para vir. Espero que o clube olhe para Amorim da mesma forma», concluiu.