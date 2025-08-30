O Manchester United venceu este sábado o Burnley por 3-2, mas Ruben Amorim não escondeu os sentimentos contraditórios com que saiu de Old Trafford. O treinador português reconheceu que a sua equipa podia ter resolvido a partida mais cedo, mas sublinhou que o triunfo foi merecido.

«Estava frustrado como qualquer adepto do Manchester United. Tivemos oportunidades para marcar mais golos, para criar ainda mais, mas desperdiçámos demasiado. Hoje o futebol foi justo – fomos a melhor equipa», afirmou Amorim à BBC Match of the Day.

O penálti convertido por Bruno Fernandes, que falhara um na jornada anterior frente ao Fulham, foi o momento mais importante do jogo. Amorim revelou que preferiu não olhar para o remate do médio, mas com uma explicação.

«Não vi o penálti, preferi observar a reação dos adeptos. Achei que seria justo vencermos e, sinceramente, não pensei que o Bruno falhasse outra vez. Ele é o nosso capitão e tem toda a confiança da equipa e da bancada [...] Se estava a pensar no meu futuro? Não, só estava a pensar que o Bruno não ia falhar», atirou.

Apesar do triunfo, o técnico português apontou falhas que permitiram ao Burnley manter-se no jogo até ao último minuto.

«Se olharmos para a primeira parte, devíamos ter resolvido o jogo aí. Tivemos tantas ocasiões claras que era possível controlar por completo. Mas depois basta um lançamento lateral, uma bola parada, e complicamos aquilo que estava controlado. Foi isso que me fez abanar a cabeça no banco», acrescentou.

«Nem sempre jogámos bem, é verdade, mas viu-se o esforço de todos. Cada jogador esteve comprometido com a vitória e isso é fundamental numa equipa como o Man. United, que precisa de mostrar essa atitude em todos os jogos», disse Amorim.

Sobre a possibilidade de reforços no mercado, o treinador dos red devils garantiu que continua em diálogo com a estrutura do clube inglês.

«Estou sempre em conversa com eles para tentar melhorar a equipa. Não é apenas sobre transferências, é sobre a forma como podemos evoluir em todos os aspetos. Há muito a trabalhar ainda», sublinhou.

«Foram três pontos importantes e, mais do que isso, um jogo que mostrou o caráter da equipa. Agora temos duas semanas para trabalhar, com muitas oportunidades pela frente, porque ainda há muito a melhorar. Mas hoje era um jogo que tínhamos de ganhar – e ganhámos», concluiu.