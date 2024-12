Na ressaca de mais uma derrota no comando do Manchester United, desta vez frente ao Newcastle, Ruben Amorim reconheceu que a luta pela fuga à despromoção é «uma possibilidade» esta temporada.

«Isso é muito claro e temos de lutar. É um momento muito difícil, um dos momentos mais difíceis da história do Manchester United, e temos de o abordar com honestidade e, para sermos claros, temos de lutar no próximo jogo.»

«Penso que é uma possibilidade e temos de ser claros com os nossos adeptos. Temos de mudar alguma coisa, mas esta época vai ser muito difícil para todos. Pode tornar-nos mais fortes e temos de lutar», referiu o treinador português aos meios de comunicação ingleses.

Sobre o posicionamento tático do Man. United, Amorim garantiu que «em cada jogo e isso vê-se», no entanto, afirma que «se não acreditasse [n. d. r.: na ideia de jogo], mudava, porque não sou teimoso. Acredito numa coisa e mantenho-me fiel a ela», concluiu.

Amorim voltou a referir que a falta de «tempo para treinar a base da forma de jogar» e reconhece que precisa «dessa base para nos agarrarmos» para chegar aos melhores resultados, mas, no jogo com o Newcastle o técnico reconheceu que «eles [Newcastle] foram melhores».