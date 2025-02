Rio Ferdinand, antigo internacional inglês, afirma que Ruben Amorim precisa de terminar a época e de novos jogadores.

«Se quisermos ser brutalmente honestos, não houve o progresso que esperávamos. Tendo em conta de onde ele veio e o sucesso que teve, a expectativa era: “uau, que oportunidade temos agora com este jovem treinador”. E isso não se transferiu para cá», disse em declarações ao canal TNT Sports, depois da vitória do Manchester United frente ao Ipswich Town por 3-2, para a Liga Inglesa.

«Sentei-me com ele no outro dia, e vê-se que tem uma ética de trabalho, vê-se que tem vontade. Ele está a fazer de tudo para tentar dar a volta a isto, mas as coisas não têm corrido bem para ele. Não conseguiu chegar onde queria. Acho que ele precisa de chegar ao fim da época, reagrupar-se e depois começar a construir de novo», referiu.

«A forma como ele quer jogar - vi o Sporting algumas vezes - era uma equipa atlética e dinâmica. Era essa a base da sua equipa, a marca da equipa que ganhava coisas. Esta equipa não é uma equipa móvel e dinâmica. Têm outras qualidades, mas ser físico, ser capaz de ultrapassar as equipas, não têm essa capacidade», explicou.

Sobre se alguns jogadores dos «red devils», como Joshua Zirkzee, De Light, Maguire e Hojlund correspondiam às necessidade de Amorim no Man United, Ferdinand afirmou que «não é o tipo de jogo deles» e aconselhou o treinador português a encontrar jogadores «com capacidade para cumprir não só a nível tático o que pretende, mas também a nível físico», concluiu.