Continuam as questões sobre Marcus Rashford a Ruben Amorim. Depois de já esta quinta-feira ter falado do jogador inglês, na conferência desta sexta-feira, de antevisão à partida frente ao Leicester, para a Taça de Inglaterra, o técnico português foi questionado uma vez mais sobre a situação da sua relação com o avançado de 27 anos.

«Não consegui pôr o Marcus a ver a forma como se deve jogar futebol e a treinar como eu vejo», começou por dizer Amorim.

«Por vezes, temos um jogador que é muito bom com um treinador, e o mesmo jogador com outro treinador é diferente. Só desejo o melhor para o Rashford e para o Unai Emery, e eles podem entender-se porque ele é um jogador muito bom».

Questionado sobre o facto de Rashford ter dito que não concordava com as ideias de Amorim sobre o futebol, o treinador foi perentório, afirmando que não foi esse o caso.

«É algo que se sente como treinador e como jogador. É perfeitamente normal. Aconteceu com muitos treinadores. O importante é que estou aqui a dizer que foi uma decisão minha, como foi a decisão de Ty (Malacia) e Antony de fazer estes empréstimos, e de manter alguns jogadores mesmo sem transferências», atirou.

Sobre um possível regresso do internacional inglês depois do empréstimo, Amorim afastou prontamente a ideia, preferindo focar-se no presente do clube de Manchester.

Parece ainda que as questões sobre Rashford não vão durar muito mais. Amorim sugeriu que estas fossem feitas a Unai Emery, o novo técnico do jogador inglês no Aston Villa.

«Como dissemos antes, estamos a lutar pelos nossos empregos até ao verão. Estou concentrado apenas nestes jogos. Felizmente, o Marcus está agora em Birmingham com o Unai, por isso podem fazer essas perguntas a outro treinador. Neste momento, estamos concentrados apenas nos nossos jogadores», concluiu.