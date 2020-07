O Everton perdeu por 3-0 em Wolverhampton, caiu para o 11º lugar da Premier League e está praticamente fora da luta por um lugar na Liga Europa. A reação de Carlo Ancelotti à derrota e à exibição dos blues não podia ter sido mais dura.



«Foi um dia muito frustrante. Há algumas atenuantes, mas não quero saber de desculpas. A nossa exibição foi inaceitável. Fizemos um jogo muito mau», disse Ancelotti após a partida no Molineux.



«Já falei com as atletas e isto não pode continuar assim. Temos de trabalhar de forma diferente. Não quero fazer avaliações individuais. Disse-lhes que isto não pode continuar assim e que o Everton não aceita este tipo de exibições. É inaceitável.»



Ancelotti estava principalmente transtornado porque, no seu entender, as partidas anteriores mostraram um Everton com «espírito ganhador».