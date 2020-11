Com André Gomes a titular, o Everton perdeu fora com o Newcastle por 2-1 e cedeu a liderança isolada ao campeão em título Liverpool, que na véspera derrotou o West Ham com um golo de Diogo Jota.

Callum Wilson, homem-golo dos Magpies, inaugurou o marcador aos 56 minutos na conversão de um penálti a castigar falta de André Gomes.

O médio internacional português já não estava em campo quando Callum Wilson bisou na partida ao minuto 84. O melhor que os comandados de Carlo Ancelotti conseguiram foi reduzir já em tempo de compensação pelo inevitável Dominic Calvert-Lewin.

Também este domingo, o Aston Villa, que ainda dependia de si própria para chegar à liderança da Premier League, perdeu em casa com o Southampton por 4-3.

Aos 58 minutos, os visitantes venciam por 4-0. James Ward-Prowse, que bisou na conversão de dois livres superiormente cobrados (33 e 45m), fez o segundo e terceiro golos dos Saints (veja no final do texto), que se adiantaram no marcador aos 20 minutos por Jannik Vestergaard. Danny Ings assinou o 4-0 aos 58 minutos. Tyrone Mings reduziu pouco depois para os Villains, que marcaram duas vezes nos descontos (Ollie Watkins de penálti e Jack Grealish) e ficaram à beira de uma recuperação fantástica.