Andy Carroll, avançado que marcou uma era no futebol inglês, está de volta a casa, para representar o modesto Dagenham & Redbridge, do sexto escalão do futebol inglês, depois de ter jogado os últimos dois anos em França.

Depois de um ano no Amiens, Andy Carroll assinou na época passada pelo histórico Bordéus que estava afundado na IV Divisão, mas, depois de ter falhado o objetivo da promoção, anunciou que estava determinado em regressar a casa para estar mais perto dos filhos.

Uma oportunidade para o Dagenham & Redbridge contar com o avançado, agora com 36 anos, que fez história com as camisolas do Newcastle, Liverpool e West Ham.

«Não é todos os dias que um clube pode anunciar um novo investidor, uma nova camisola e um avançado-lenda. Tudo no mesmo dia…», anuncia o clube inglês com pompa e circunstância.