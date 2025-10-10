Anthony Taylor, árbitro inglês que dirigiu a final da Liga Europa de 2023, entre Roma e Sevilha, falou pela primeira vez sobre o episódio em que foi hostilizado por adeptos italianos, enquanto caminhava com a família no aeroporto, após a final.

«Foi a pior situação em termos de abuso. Estava acompanhado pela minha família», confessou em entrevista à BBC Sport.

Após a final, José Mourinho, então ao leme da Roma, chamou Anthony Taylor de «vergonha» e abordou-o num parque de estacionamento. Segundo o árbitro, este foi o comportamento que desencadeou a fervorosa reação dos adeptos da Roma nas horas seguintes.

A final da Liga Europa de 2023 foi vencida pelo Sevilha, nos penáltis.

