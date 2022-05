Mark Davies, antigo jogador do Swansea, morreu aos 49 anos, depois de colapsar em campo no decorrer de um jogo de veteranos, quando representava o Llanelli frente ao Penybont, num torneio para jogadores com mais de 45 anos disputado em Cardiff.

Segundo conta a imprensa inglesa, o antigo jogador caiu inanimado no relvado e, apesar dos esforços para o socorrer, acabou por falecer no local. «O Swansea está profundamente triste pela morte de um dos nossos antigos jogadores, Mark Davies, de 49 anos. Toda a gente no clube envia as mais sinceras condolências aos amigos e família do Mark nesta altura difícil e triste», referiu o clube galês numa nota publicada nas redes sociais.

O Llanelli, o clube de veteranos onde jogava agora Mark Davies, também enviou condolências à família e amigos do antigo jogador do Swansea.