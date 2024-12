David Coote, árbitro inglês que estava a ser investigado após ter aparecido em dois vídeos polémicos, foi despedido pela PGMOL, associação responsável pela arbitragem nas competições profissionais de Inglaterra.

O juiz de 42 anos foi suspenso em novembro depois de ter sido vindo a público um vídeo, filmado durante a pandemia, no qual ele aparecia a insultar o Liverpool e também Jürgen Klopp.

Poucos dias depois, Coote viu também a UEFA abrir-lhe uma investigação por «potencial violação do regulamento disciplinar» do organismo. No dia anterior, o tablóide britânico The Sun divulgou um vídeo no qual Coote aparecia a cheirar uma linha, aparentemente de cocaína. O mesmo jornal noticiava que a situação teria acontecido num hotel em Frankfurt durante o Euro 2024, no qual o árbitro esteve presente enquanto VAR.

A PGMOL entende que os atos de David Coote tornaram insustentável a posição dele. O árbitro ainda pode recorrer da decisão.