Arne Slot fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo desta jornada frente ao Aston Villa e abordou o regresso de Harvey Elliot a Anfield no final da temporada, médio cedido aos «villains» desde setembro de 2025.

O técnico neerlandês mostrou-se descontente quanto ao tempo de jogo obtido pelo internacional inglês durante o empréstimo ao Aston Villa: apenas 284 minutos.

«Ele foi lá para ganhar mais tempo de jogo, mas infelizmente isso não aconteceu. E para um jogador tão talentoso que jogou tão bem no Europeu Sub-21 (no último verão), tu queres que ele tenha cada vez mais tempo de jogo», referiu Slot.

«Acho que para ele, para todos, não deu certo como ele queria, como nós queríamos e provavelmente também como o Villa queria, porque normalmente contrata-se um jogador ou traz-se por empréstimo para usá-lo», acrescentou.

O Liverpool entra em campo esta sexta-feira no Villa Park, casa do Aston Villa, na penúltima jornada da liga inglesa.