Depois de quase dois meses ausente por lesão, Diogo Jota voltou aos convocados no jogo frente ao Fulham este sábado e, saído do banco de suplentes, fez o golo que selou o empate a dois.

No seguimento do encontro, o treinador do Liverpool deixou elogios ao português, destacando a inteligência e importância no resultado.

«Não podia ter pedido mais. O Jota é muito inteligente com o seu posicionamento e com o que fazer com a bola. Foi um grande golo de equipa. É bom tê-lo de volta depois de dois meses», referiu Slot à BBC.

Além disso, o próprio treinador da equipa adversária, Marco Silva, reforçou as palavras do técnico neerlandês.

«Sofremos um golo tardio num momento em que estávamos demasiado abertos e a qualidade do Jota teve impacto. Devíamos ter feito três golos», explicou o treinador português depois do empate a dois em Anfiled.