Arne Slot voltou esta sexta-feira a ser confrontado com a polémica envolvendo Mohamed Salah, tema que tem marcado a atualidade do Liverpool após o incidente no final do jogo com o Leeds. O treinador neerlandês manteve a postura discreta das últimas declarações e reforçou que a situação só será esclarecida depois de uma conversa direta com o jogador.

«Vou ter uma conversa com o Mo esta manhã e o resultado dessa conversa vai determinar como será amanhã», começou por dizer Slot, questionado sobre a presença do avançado egípcio no jogo frente ao Brighton deste sábado.

O treinador do Liverpool evitou detalhar o que está em causa e repetiu várias vezes que o diálogo com Salah será feito internamente.

«O que preciso é de uma conversa com ele. A próxima vez que fale sobre o Mo deve ser com ele e não aqui», frisou, lembrando que já houve múltiplos contatos entre as duas partes nos últimos dias.

«Falámos muito na última semana. Depois do jogo com o Sunderland houve muitas conversas entre os seus representantes e os nossos, entre os nossos representantes e os dele, e entre ele e eu. Hoje [sexta-feira] voltarei a falar com ele», referiu.

Confrontado com a possibilidade de exigir um pedido de desculpas de Salah, Slot manteve o mesmo discurso.

«A mesma resposta às outras questões…»

Também quando lhe perguntaram se o problema tem a ver com questões táticas, nomeadamente pedir a Salah que defenda mais, o treinador voltou a refugiar-se na mesma posição. Apesar da polémica, Slot fez questão de frisar que continua a contar com a estrela egípcia.

«Não tenho razões para não o querer aqui», afirmou, sublinhando a importância que o jogador mantém para os reds.

«Este clube ganhou tantos jogos com ele...», concluiu.

De recordar, o avançado reagiu de forma crítica à sua permanência no banco de suplentes no empate com o Leeds (3-3), e acabou por ficar de fora da convocatória de Arne Slot para o jogo seguinte, da Liga dos Campeões, diante do Inter.