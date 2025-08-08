Arne Slot sobre Darwin: «Há uma possibilidade de que ele saia»
Treinador do Liverpool abordou o mercado de transferências e ainda as homenagens a Diogo Jota
Arne Slot parte para a segunda temporada ao comando Liverpool. O técnico de 46 anos falou esta sexta-feira na antevisão do jogo frente ao Crystal Palace, num jogo a contar para a Supertaça inglesa.
Nas últimas semanas têm surgido rumores sobre uma possível saída de Darwin Nunez para o Al Hilal. «Darwin pode sair, mas ainda não há nada assinado. Precisamos de esperar alguns dias até que tudo fique resolvido e, de facto, há uma possibilidade de ele sair», afirmou o técnico de 46 anos.
Sobre a possibilidade da chegada de Alexander Isak, avançado do Newcastle, para substituir o ex-jogador do Benfica, o técnico respondeu: «São muitas perguntas às quais eu não quero responder. Nunca se fala de jogadores que não são nossos, posso falar sobre Hugo [Ekitike], que contratámos recentemente e que tem-se saído muito bem até agora.»
Quando questionado acerca do mercado de transferências e das contratações do Liverpool, Arne Slot realçou que está satisfeito e que o clube «está sempre atento ao mercado, seja para o meio campo ou para a defesa».
O técnico neerlandês abordou ainda as sentidas homenagens a Diogo Jota, que faleceu no início de julho, e as consequências que poderão afetar a equipa. «Em primeiro lugar, a tragédia afetou-nos muito, mas afetou ainda mais a sua esposa, os filhos e os pais. Também nos uniu bastante e as homenagens que foram feitas foram todas muito emocionantes», afirmou.
O Liverpool entra em campo no próximo domingo frente ao Crystal Palace, em jogo a contar para a Supertaça inglesa, naquele que será o primeiro jogo oficial dos «reds» depois do falecimento de Diogo Jota.