Arne Slot: «Último jogo de Salah no Liverpool? Não faço ideia»
Treinador do Liverpool mostrou surpresa pelas declarações de Salah, mas admite que acredita no «regresso do jogador»
Treinador do Liverpool mostrou surpresa pelas declarações de Salah, mas admite que acredita no «regresso do jogador»
A novela envolvendo Mohamed Salah continua a marcar o dia a dia do Liverpool. Depois de o avançado ter reagido de forma crítica à sua ausência no empate com o Leeds (3-3), Arne Slot deixou-o de fora da convocatória para o jogo seguinte e explicou, esta terça-feira, como vê a situação, sem fechar a porta ao regresso, mas sem garantir que o futuro passará necessariamente por Anfield.
«Informámo-lo apenas de que não viajaria connosco, essa foi a única comunicação que houve da nossa parte para ele. Claro que, antes de sábado, falámos muitas vezes. Às vezes por mais tempo, outras por menos. Não é assim que sinto que a relação se tenha quebrado, mas ele tem o direito de sentir o que achar que deve sentir. Eu não senti nada disso, até sábado à noite, pelo menos», começou por dizer o técnico dos reds na antevisão ao jogo com o Inter.
«Estamos aqui na noite antes de um jogo importante para nós, e passaram talvez 36 horas desde que sofremos o golo do 3-3 com o Leeds. Tentei preparar a minha equipa da melhor forma possível para amanhã à noite, por isso a maioria dos meus pensamentos está focada no jogo. Depois de amanhã voltaremos a olhar para a situação», acrescentou.
Mesmo assim, Slot reconhece que Salah pode regressar às opções da equipa, mas não garante que o futuro do egípcio passe por Liverpool.
«Não faço ideia, não posso responder a isso neste momento», atirou.
«Quando não o coloquei a jogar, normalmente os jogadores não gostam muito do treinador, mas ele foi muito respeitador para com a minha equipa técnica, para com os colegas e treinou muito bem», comentou Slot mostrando admiração pelas declarações de Salah no final do encontro com o Leeds.
«Nesse sentido, foi uma surpresa ouvir, depois do jogo, os comentários que fez. Como disse, não é a primeira vez, e não será a última, que, quando um jogador não joga, diz algo semelhante ao que ele disse. A minha reação também é clara: ele não está aqui esta noite».
Slot preferiu ser cauteloso quando questionado acerca da possibilidade do «alguém não me quer aqui» a que se refere Salah se referir ao próprio treinador.
«O único que pode responder a isso é o próprio Mo. Posso tentar adivinhar, mas não acho que isso seja o mais adequado neste momento. É difícil para mim dizer a quem ele se refere nessa situação», concluiu.