A novela envolvendo Mohamed Salah continua a marcar o dia a dia do Liverpool. Depois de o avançado ter reagido de forma crítica à sua ausência no empate com o Leeds (3-3), Arne Slot deixou-o de fora da convocatória para o jogo seguinte e explicou, esta terça-feira, como vê a situação, sem fechar a porta ao regresso, mas sem garantir que o futuro passará necessariamente por Anfield.

«Informámo-lo apenas de que não viajaria connosco, essa foi a única comunicação que houve da nossa parte para ele. Claro que, antes de sábado, falámos muitas vezes. Às vezes por mais tempo, outras por menos. Não é assim que sinto que a relação se tenha quebrado, mas ele tem o direito de sentir o que achar que deve sentir. Eu não senti nada disso, até sábado à noite, pelo menos», começou por dizer o técnico dos reds na antevisão ao jogo com o Inter.

«Estamos aqui na noite antes de um jogo importante para nós, e passaram talvez 36 horas desde que sofremos o golo do 3-3 com o Leeds. Tentei preparar a minha equipa da melhor forma possível para amanhã à noite, por isso a maioria dos meus pensamentos está focada no jogo. Depois de amanhã voltaremos a olhar para a situação», acrescentou.

Mesmo assim, Slot reconhece que Salah pode regressar às opções da equipa, mas não garante que o futuro do egípcio passe por Liverpool.

«Não faço ideia, não posso responder a isso neste momento», atirou.

«Quando não o coloquei a jogar, normalmente os jogadores não gostam muito do treinador, mas ele foi muito respeitador para com a minha equipa técnica, para com os colegas e treinou muito bem», comentou Slot mostrando admiração pelas declarações de Salah no final do encontro com o Leeds.

«Nesse sentido, foi uma surpresa ouvir, depois do jogo, os comentários que fez. Como disse, não é a primeira vez, e não será a última, que, quando um jogador não joga, diz algo semelhante ao que ele disse. A minha reação também é clara: ele não está aqui esta noite».

Slot preferiu ser cauteloso quando questionado acerca da possibilidade do «alguém não me quer aqui» a que se refere Salah se referir ao próprio treinador.

«O único que pode responder a isso é o próprio Mo. Posso tentar adivinhar, mas não acho que isso seja o mais adequado neste momento. É difícil para mim dizer a quem ele se refere nessa situação», concluiu.