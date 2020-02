Continua complicada a vida do Arsenal. Mesmo após a mudança de treinador e a chegada de Arteta, os gunners parecem não conseguir dar a volta à situação.

Neste domingo, na visita ao Burnley, o Arsenal não foi além de um empate a zero. Foi o quarto empate consecutivo dos londrinos no campeonato.

Consulte a classificação da Premier League

Com este resultado, de resto, as equipas continuam coladas na classificação, ambas com 31 pontos, quando estão cumpridas 25 jornadas.