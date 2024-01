Mikel Arteta desmentiu qualquer contato com o Barcelona e manifestou-se «incomodado» com as muitas notícias que o colocam como possível sucessor de Xavi no comando técnico da equipa catalã. O treinador reafirmou o seu total compromisso com o Arsenal, clube com o qual termina contarto em 2025.

«Não, isso é totalmente fake news. Tudo o que leram ontem, não sei de onde é que veio. É totalmente falso. Estou mesmo incomodado com isto. Nem queria acreditar. Nem sei de onde surgiram essas notícias. Penso que temos de ser muito cuidadosos quando se fala em coisas pessoais. Estou no sítio certo. Ninguém merece ouvir notícias como essas. Sempre disse o oposto. É por isso que estou incomodado», destacou o treinador na conferência de imprensa de antevisão da visita ao Nottingham Forest.

O treinador espanhol está a cumprir a sua quinta temporada consecutiva à frente do Arsenal e, apesar de estar em final de contrato, garante que não está preocupado com o seu futuro próximo. «Não sei. Tenho uma relação forte com a direção, estas coisas vão surgir naturalmente. Temos feito sempre assim e tem corrido muito bem», respondeu.

Apesar de ter feito a formação no Barcelona, Arteta afirmou-se, como jogador, em Inglaterra, primeiro ao serviço do Everton, depois no Arsenal, mas, nesta altura, não se vê a treinar outro clube na Premier League que não sejam os gunners. «Nesta altura, não. Nunca se sabe. Joguei por dois grandes clubes deste país. Ainda sou muito jovem e não sei o que vai acontecer», atirou.

Na mesma conferência de imprensa também se abordou o recente anuncio de Jürgen Klopp que vai deixar o Liverpool no final da corrente temporada. «Penso que ele tornou esta liga muito melhor. Em primeiro lugar está a pessoa. O carácter, o carisma, penso que ele deu um grande contributo a esta liga. Adoro a forma como fez. Quando olhamos para o lado humano, para os desafios e para tudo o que está relacionado com o clube. Temos de lhe agradecer porque ele tornou este campeonato muito melhor», destacou ainda.