Viktor Gyökeres foi uma das figuras em destaque no triunfo por 4-1 do Arsenal sobre o Tottenham deste domingo. O avançado ex-Sporting faturou por duas vezes e distanciou-se ainda mais na liderança dos melhores marcadores dos gunners com 15 golos.

No final do encontro, Arteta deixou fortes elogios à exibição do sueco considerando que foi a melhor exibição do avançado desde que chegou a Londres.

«O seu desempenho geral foi incrível. A eficiência, os golos que marcou. Ele esteve realmente muito bem hoje», disse o técnico espanhol na Flash Interview da Sky Sports.

Gyökeres mudou-se para o Arsenal no último mercado de verão depois de duas temporadas no Sporting, onde faturou por 102 ocasiões em 107 jogos.