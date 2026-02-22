Inglaterra
Arteta e o melhor jogo de Gyökeres no Arsenal: «Foi incrível»
Avançado sueco marcou dois golos na goleada dos gunners frente ao Tottenham
Avançado sueco marcou dois golos na goleada dos gunners frente ao Tottenham
Viktor Gyökeres foi uma das figuras em destaque no triunfo por 4-1 do Arsenal sobre o Tottenham deste domingo. O avançado ex-Sporting faturou por duas vezes e distanciou-se ainda mais na liderança dos melhores marcadores dos gunners com 15 golos.
No final do encontro, Arteta deixou fortes elogios à exibição do sueco considerando que foi a melhor exibição do avançado desde que chegou a Londres.
«O seu desempenho geral foi incrível. A eficiência, os golos que marcou. Ele esteve realmente muito bem hoje», disse o técnico espanhol na Flash Interview da Sky Sports.
Gyökeres mudou-se para o Arsenal no último mercado de verão depois de duas temporadas no Sporting, onde faturou por 102 ocasiões em 107 jogos.
