Viktor Gyökeres teve uma estreia oficial muito discreta pelo Arsenal. No grande jogo da ronda inaugural da Premier League com o Manchester United, o avançado sueco foi titular no reencontro com Ruben Amorim e saiu ao fim de uma hora durante a qual não conseguiu efetuar qualquer remate à baliza dos Red Devils.

No final do jogo, Mikel Arteta, treinador dos Gunners, avaliou positivamente a exibição do ex-goleador do Sporting. «Fez muitas coisas bem feitas», defendeu o treinador dos londrinos na conferência de imprensa. «Não teve muitas situações para finalizar porque não conseguimos lançar a bola para explorar a qualidade dele.»

Antes da conferência, ainda em declarações na zona de entrevistas rápidas, Arteta elogiou Gyökeres e também Zubimendi, outros reforço do Arsenal neste verão. «Estou muito satisfeito com eles e com os outros que entraram e que tiveram um grande impacto. Alguns ainda não estão ao mais alto nível, mas vão lá chegar.»