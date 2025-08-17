Arteta: «Gyökeres fez muitas coisas bem feitas»
Treinador do Arsenal considerou que o ex-Sporting esteve bem no jogo frente ao Manchester United, apesar de não ter conseguido fazer um único remate
Viktor Gyökeres teve uma estreia oficial muito discreta pelo Arsenal. No grande jogo da ronda inaugural da Premier League com o Manchester United, o avançado sueco foi titular no reencontro com Ruben Amorim e saiu ao fim de uma hora durante a qual não conseguiu efetuar qualquer remate à baliza dos Red Devils.
No final do jogo, Mikel Arteta, treinador dos Gunners, avaliou positivamente a exibição do ex-goleador do Sporting. «Fez muitas coisas bem feitas», defendeu o treinador dos londrinos na conferência de imprensa. «Não teve muitas situações para finalizar porque não conseguimos lançar a bola para explorar a qualidade dele.»
Antes da conferência, ainda em declarações na zona de entrevistas rápidas, Arteta elogiou Gyökeres e também Zubimendi, outros reforço do Arsenal neste verão. «Estou muito satisfeito com eles e com os outros que entraram e que tiveram um grande impacto. Alguns ainda não estão ao mais alto nível, mas vão lá chegar.»