Mikel Arteta destacou o excelente momento de Viktor Gyökeres na antevisão ao dérbi londrino entre Arsenal e Chelsea, elogiando o impacto do avançado sueco, que vem de um bis na goleada frente ao Tottenham (4-1) na última jornada.

O treinador espanhol sublinhou a evolução do jogador e garantiu que a equipa está a aprender a tirar cada vez mais partido das suas qualidades. Arteta explicou que o bom momento de Gyökeres é consequência natural da adaptação e da confiança acumulada com boas exibições.

«Bem, acho que uma coisa leva à outra. Quando marcas o primeiro, ou quando a exibição é boa, passas mais tempo com os teus colegas, entendes melhor os jogos, os adversários, a liga, tudo ajuda. Conhecemos as suas qualidades, é sem dúvida um avançado incrível. Precisamos de alimentar as suas qualidades, precisamos de o compreender melhor, ele precisa de compreender melhor a equipa e a liga, e penso que estamos na trajetória certa», afirmou o treinador espanhol.

Questionado sobre eventuais dúvidas do jogador, Arteta mostrou confiança e explicou como avalia o impacto de Gyökeres dentro do grupo.

«Obviamente sei as exigências que coloca sobre si próprio, as expectativas que tem para ajudar a equipa. Estou confiante porque pergunto muitas vezes aos nossos defesas, quando têm de treinar contra os nossos jogadores, como se sentem em relação a isso. E essa é uma forma muito boa de perceber a qualidade de um jogador ou como é difícil defendê-lo», concluiu.