Ashley Young, ala internacional inglês, anunciou o fim da carreira aos 40 anos.

Atualmente a jogar no Ipswich, do segundo escalão inglês, Young recorreu às redes sociais para anunciar o ponto final na carreira depois de um percurso de 23 anos com profissional.

«De Sefton Road para Vicarage Road para Villa Park para Wembley para Old Trafford para San Siro de volta para Villa Park para Goodison Park e finalmente para Portman Road. Tem sido uma viagem com que eu só sonhei quando era menino! Mas com esse sonho tem que haver um final e sábado pode ser o último jogo da minha carreira profissional. 23 anos por aí fora!», escreveu o jogador inglês, numa publicação no Instagram.

Ashley Young está afastado devido a uma lesão na anca e não entra em campo desde dia 20 de janeiro, na vitória caseira frente ao Bristol City (2-0).

O internacional inglês em 39 ocasiões revelou que pode cumprir o último jogo da carreira já este sábado, na receção ao QPR, jogo que, em caso de vitória, pode garantir a subida do Ipswich ao principal escalão inglês.

O jogador que começou o percurso aos 18 anos no Watford, conta com uma carreira com passagens por Manchester United, Inter de Milão, Everton, Aston Villa.

Young conta com um palmarés com todos os títulos ingleses, incluindo um Campeonato, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga Inglesa e uma Supertaça. Para além dos títulos ingleses, venceu uma Liga Europa pelo Manchester United e uma Liga Italiana, na passagem pelo Inter de Milão.