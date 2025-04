Quatro dias após a eliminação da Liga dos Campeões aos pés do Paris Saint-Germain, o Aston Villa reagiu com uma goleada por 4-1 na receção ao Newcastle, 3.º classificado da Premier League à entrada para a 33.ª jornada.

Ollie Watkins inaugurou o marcador logo aos 33 segundos, tornando-se, a par de Gabby Agbonlahor, no melhor marcador da história dos Villains na Premier League, com 74 golos.

Os Magpies empatara por Schar aos 18 minutos, resultado que se manteve até já depois da hora de jogo.

Só que em pouco mais de dez minutos o Aston Villa foi somando golos até chegar à goleada: Maatsen fez o 2-1 (64m), Dan Burn marcou na própria baliza aos 73m e Amadou Onana, acabado de ser lançado no jogo, fez o 4-1 final aos 75 minutos.

O Aston Villa é sexto classificado na Premier League com 57 pontos, mas apenas menos dois do que o Newcastle, que está no terceiro posto e em posição de acesso à Liga dos Campeões (cinco primeiros apuram-se).