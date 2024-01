O Aston Villa, a equipa com o melhor registo nesta época em jogos em casa para a Premier League, perdeu em Villa Park com o Newcastle por 3-1.

O Villains viram assim quebrada uma série de invencibilidade de 17 jogos e que durava desde o desaire por 4-2 diante do Arsenal a 18 de fevereiro do ano passado.

O defesa suíço Fabian Schär foi a figura improvável da partida, ao bisar com golos aos 32 e aos 36 minutos.

Primeiro, aproveitou as enormes facilidades concedidas na sequência de um canto.

Depois, marcou na recarga a um remate de Anthony Gordon à barra.

Na segunda parte, os Magpies ainda chegaram ao 3-0, através de um autogolo de Àlex Moreno ao minuto 52.

O melhor que a equipa de Unai Emery conseguiu foi reduzir para 3-1, quando Ollie Watkins concluiu da melhor forma uma transição rápida e assinou o golo 50 da carreira na Premier League.

Até este jogo, o Aston Villa só tinha deixado escapar dois pontos nos dez encontros realizados dentro de portas na Liga inglesa. A derrota faz com que o Arsenal, que venceu, escape na classificação e deixa o quarto lugar dos Villains ao alcance do Tottenham. Já o Newcastle, que também tinha vencido o jogo da primeira volta (por 5-1 no arranque do campeonato), salta para o 7.º lugar com 32 pontos, menos 11 do que o Aston Villa.

Destaque ainda para a vitória caseira do Crystal Palace sobre o pré-condenado Sheffield United por 3-2. Em último lugar com apenas 10 pontos e necessitarem desesperadamente de somar vitórias, os visitantes estiveram duas vezes a ganhar na primeira parte. Primeiro Ben Brereton marcou logo no primeiro logo, mas Eberechi Eze empatou aos 17m e voltou a fazê-lo aos 27m, já depois de McAtee ter recolocado o Sheffield na frente. Aos 67 minutos, Michael Olise fez o 3-2 final para os londrinos.