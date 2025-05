O Tottenham anunciou esta quarta-feira que Dejan Kulusevski realizou uma operação ao joelho direito e irá falhar o que resta da temporada, incluindo a final da Liga Europa com o Manchester United.

O sueco de 25 anos, habitual titular dos Spurs, lesionou-se na derrota frente ao Crystal Palace (2-0) e foi substituído ainda na primeira parte. Em comunicado, o clube inglês revelou que a operação foi bem sucedida e que o jogador vai passar por um processo de recuperação.

Esta temporada fez um total de 50 jogos, 10 golos e 11 assistências com a camisola do Tottenham.

A final da Liga Europa, entre o Tottenham e o Man. United de Ruben Amorim, está marcada para a próxima quarta-feira, dia 21 de maio. Ao Tottenham faltam três partidas na presente temporada, entre elas a final da competição europeia e dois jogos da liga inglesa.

We can confirm that Dejan Kulusevski suffered an injury to his right patella in our Premier League fixture against Crystal Palace last weekend.



Following further specialist consultation, the midfielder has undergone surgery today and will commence his rehabilitation with our… pic.twitter.com/haC3MThcMd