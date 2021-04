Há boas notícias para o FC Porto. O WBA expôs ao mundo as muitas fragilidades do Chelsea e venceu por 5-2 em Stamford Bridge. Matheus Pereira, ex-Sporting, fez uma tremenda exibição e marcou os dois primeiros da equipa de Sam Allardyce, que continua aflita na Premier League.



É verdade que Thiago Silva foi expulso logo aos 29 minutos, no jogo em que regressava de lesão, mas já antes disso o Chelsea demonstrava fragilidades que ainda não demonstrara com Thomas Tuchel.



Erráticos na primeira fase de construção, os três defesas e o médio Jorginho colocaram a baliza de Mendy em sobressalto e o golo de Pulisic (recarga a um livre de Alonso, 1-0), até pareceu injusto para o WBA estava a conseguir.



Muito espaço entre a linha defensiva e os dois médios (Kovacic e Jorginho), dificuldade na reação à perda e no controlo do espaço que vai entre o guarda-redes Mendy e o trio de trás. Sérgio Conceição tem aqui muito por onde explorar, este Chelsea está longe, longe de ser inultrapassável.



Se a equipa estava mal, pior ficou sem Thiago Silva. Em cima do intervalo, nos descontos do primeiro tempo, Matheus Pereira fez dois belíssimos golos (veja-os AQUI) e avisou que o pior estaria por vir para os lados do Chelsea. E veio.



No segundo tempo, o suplente Callum Robinson fez num grande remate de primeira o 1-3 e Diagne finalizou com classe a melhor jogada do WBA para o 1-4. O golo de Mason Mount apenas serviu para acelerar ligeiramente o batimento cardíaco de Tuchel, pois Robinson bisou e fechou as contas num escandaloso 2-5.



O WBA não vencia em Stamford Bridge desde 1978. À atenção do FC Porto.

VÍDEO: a grande jogada coletiva do WBA no 1-4