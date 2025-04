O Leicester joga uma autêntica final frente ao Liverpool este domingo pois caso percam, os «foxes» descem de divisão um ano depois de terem subido novamente.

Antes do início do duelo diante dos «reds», um avião sobrevoou o estádio King Power, pedindo a demissão da direção do clube britânico.

«King Power sem noção, despeçam a direção» pode ler-se na faixa levada pela aeronave fazendo alusão à empresa que detém 55 por cento do clube.

Phil McNulty:



"A light aeroplane has just flown close to The King Power Stadium trailing the banner: "King Power Clueless. Sack The Board".



Feelings are running high among Leicester City fans after a dreadful campaign which is taking them straight back to the Championship."… pic.twitter.com/udzOMVcr9w